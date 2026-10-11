DJP Kejar Sisa Target Penerimaan Pajak Rp750 Triliun hingga Akhir 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengejar sisa target penerimaan negara Rp750 triliun hingga akhir 2026.

Langkah itu menyusul catatan realisasi penerimaan pajak per 30 September 2026 yang sudah mencapai 1.607,6 atau 68,2 persen dari PDB.

Angka realisasi tersebut diketahui tumbuh secara akumulasi sebesar 24,1 persen, dibanding tahun sebelumnya pada periode sama.

Terkini, DJP perlu mengumpulkan sisa targer penerimaan sebesar 31,8% pada 3 bulan terakhir 2026.

Guna mencapai target tersisa, otoritas pajak akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh data yang saat ini sedang dikelola.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bimo Wijayanto mengungkapkan pengolahan data ini difokuskan secara khusus untuk kepentingan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum.

Selain itu, langkah penggalian potensi perpajakan juga akan dimaksimalkan secara masif hingga penghujung tahun mendatang.

"Langkah-langkah yang akan kami lakukan, tentu kami akan menghabiskan semua data yang sedang kami pola untuk pengawasan, untuk pemeriksaan, untuk penegakan hukum dan juga penggalian potensi," kata Bimo di Djuanda, Jakarta Pusat, baru-baru ini.