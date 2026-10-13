DJP Tegaskan Pengurangan Sanksi dalam PMK 71/2026 Bukan Pemutihan Tunggakan Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penyempurnaan regulasi perpajakan terbaru tidak menutup kewajiban penunggak pajak untuk melunasi utang pokoknya.
Penegasan tersebut menyangkut diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang mulai diundangkan pada 2 Oktober 2026.
Peraturan tersebut diterbitkan sebagai langkah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan penyempurnaan ketentuan ini bukan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak.
Pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetap dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan persyaratan berlaku.
Aturan ini juga memperjelas mengenai sanksi administratif akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan pengurangan lewat mekanisme ini.
Di samping itu, regulasi PMK-71/2026 turut menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan perpajakan.
Penyempurnaan ini dirancang untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara tertib sekaligus menjaga keadilan bagi wajib pajak yang selalu patuh.
DJP menegaskan penyempurnaan regulasi perpajakan terbaru tidak menutup kewajiban penunggak pajak untuk melunasi utang pokoknya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemenkeu Punya Aturan Baru soal Utang Pajak, Cek di Sini
- Legalize.IDN dan Muhammad Azmi Saifuddin Raih Dua Kategori dalam Hukumonline IHCC 2026
- KPK Dalami Peran Eks Kepala KPP Madya Banjarmasin soal Restitusi Pajak
- Bisnis Bergerak Lintas Batas, Risiko Hukum Makin Kompleks
- DJP Kejar Sisa Target Penerimaan Pajak Rp750 Triliun hingga Akhir 2026
- APTIKNAS Perkuat Kolaborasi Digital Asia-Oseania Lewat ASOCIO Digital & AI Summit 2026