DJP Tegaskan Pengurangan Sanksi dalam PMK 71/2026 Bukan Pemutihan Tunggakan Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penyempurnaan regulasi perpajakan terbaru tidak menutup kewajiban penunggak pajak untuk melunasi utang pokoknya.

Penegasan tersebut menyangkut diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang mulai diundangkan pada 2 Oktober 2026.

Peraturan tersebut diterbitkan sebagai langkah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

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Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan penyempurnaan ketentuan ini bukan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak.

Pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetap dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan persyaratan berlaku.

Aturan ini juga memperjelas mengenai sanksi administratif akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan pengurangan lewat mekanisme ini.

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Di samping itu, regulasi PMK-71/2026 turut menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan perpajakan.

Penyempurnaan ini dirancang untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara tertib sekaligus menjaga keadilan bagi wajib pajak yang selalu patuh.