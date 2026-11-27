DKN Garda Bangsa Kaji Penerapan Pajak Kekayaan untuk Pemerataan Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa menilai Indonesia perlu mencari alternatif kebijakan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.
Satu gagasan yang mulai didiskusikan DKN Garda Bangsa ialah penerapan pajak kekayaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sosialisme Islam.
Hal demikian tertuang saat DKN Garda Bangsa menggelar diskusi Sosialisme Islam bertema Perlukah Pajak Kekayaan? di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (27/11) ini.
Diskusi menghadirkan Anggota Dewan Energi Nasional Dr. M. Kholid Syeorozi, pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ir. Wijayanto Samirin, MPP, serta Galau D. Muhammad dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Sekjen DKN Garda Bangsa Kaisar Abu Hanifah menyebut diskusi digelar pihaknya untuk menjawab keresahan terhadap ketimpangan struktural dalam bidang ekonomi dan politik.
Menurutnya, diperlukan cara pandang dan skema kebijakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut secara bertahap.
"Dalam praktik ini, kan, ada sesuatu yang kita rasakan bersama yang disebut sebagai ketimpangan fakta objektif yang bangsa kita mengalami ketimpangan struktural, ketimpangan ekonomi politik yang sangat luar biasa," kata Kaisar, Jumat.
Dia menuturkan konsep pajak kekayaan menarik dikaji melalui perspektif Islam, khususnya kewajiban zakat mal bagi muslim serta muslimin yang hartanya telah mencapai nisab.
Garda Bangsa PKB mengkaji zakat mal sebagai alternatif skema pajak kekayaan yang dibahas melalui diskusi pada Jumat (27/11) ini.
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