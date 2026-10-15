DKPP Terima Total 5 Aduan Setelah Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima tiga aduan tambahan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan dua aduan berkaitan putusan MK itu diterima pada 13 Oktober 2026.

"Satu aduan lainnya baru kami terima hari ini," ujar Heddy saat pemutakhiran data penambahan jumlah aduan tersebut, pada Rabu (14/10).

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Adapun, aduan pada 13 Oktober teregistrasi dengan tanda terima nomor 041/02-12/SET-02/X/2026 dengan pemohon pengacara bernama Novi Manaban dan Paman Nurlette.

Sementara aduan lainnya pada hari yang sama bernomor 044/02-13/SET-02/X/2026 dengan pemohon Ibnu Jandi.

"Dalam dua aduan ini, para pengadu mengadukan ketua dan lima anggota KPU RI," kata Heddy.

Selanjutnya, aduan pada 14 Oktober 2026 disampaikan oleh sejumlah nama yang berasal dari berbagai organisasi, di antaranya adalah Brahma Aryana (Sekjen KIPP), Ansufri Sambo (Plt. Ketua Umum Partai Ummat), Muhammad Sadiq (Plt. Sekjen Partai Ummat), Denny Indrayana (pengacara), Moeryono Aladin (FPP TNI), dan Soenarko (FPP TNI).

Aduan diregistrasi dengan tanda terima nomor 045/01-14/SET-02/X/2026 yang melaporkan ketua dan seluruh anggota KPU RI.