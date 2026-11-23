jpnn.com, PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menyegel lokasi penumpukan sampah di lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Senin (23/11/2026).

DLHK mengambil tindakan itu setelah menerima laporan masyarakat dan video yang viral di media sosial.

DLHK menilai lokasi penumpukan sampah tersebut beroperasi secara ilegal.

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Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan petugas menemukan tumpukan sampah di atas lahan terbuka seluas sekitar 10 x 40 meter saat pemeriksaan di lapangan.

"Sampah yang mendominasi lokasi tersebut merupakan limbah anorganik, terutama botol plastik bekas air mineral dan berbagai kemasan makanan sekali pakai," kata Reza yang memimpin penyegelan.

Dalam pemeriksaan tersebut, DLHK menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping hingga tidak adanya dokumen perizinan resmi pengelolaan sampah.

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Reza menjelaskan pengelola hanya membuang dan menumpuk sampah di lahan terbuka tanpa fasilitas pengolahan yang memenuhi standar teknis.

Lokasi tersebut juga tidak dilengkapi lapisan kedap air maupun saluran pengolahan air lindi.