D'MASIV Cari Band Pembuka untuk Tur di 4 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, D’MASIV akan mengadakan rangkaian tur bertajuk Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.

Menariknya, D’MASIV bakal memberi kesempatan bagi musisi lokal untuk membuka konser yang diadakan di 4 kota tersebut.

"Kami ingin ada regenerasi karena kami juga lahir dari ajang pencarian bakat, jadi ingin memberikan kesempatan yang sama," kata Rian Ekky Pradipta, vokalis D'MASIV, di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada Selasa (28/10).

D’MASIV mengajak musisi setempat untuk menjadi penampil pembuka melalui ajang Talent Hunt yang bekerja sama dengan Soundfresh, platform aggregator dan publisher bagi musisi Indonesia.

Musisi lokal yang bakal tampil dipilih langsung oleh pihak D'MASIV bersama Soundfresh.

"Kami akan memilih 2 band di tiap kota untuk membuka konser D'MASIV. Tidak menutup kemungkinan untuk kerja sama lainnya. Kami mencari band yang punya attitude, skill, dan kreativitas bermusik," tambah Sisil, manajer D’MASIV.

D’MASIV telah mengumumkan jadwal tur Harmony For Tomorrow: D’MASIV Live In Concert 2026.

Dalam tur yang dipromotori oleh Makna Entertainment itu, D'MASIV bakal singgah ke 4 kota besar, yaitu Medan 11 April 2026, Bandung 25 April 2026, Makassar 9 Mei 2026, dan Surabaya 23 Mei 2026.