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D'MASIV Gelar Tur Keliling Asia, Rian Cerita Begini

D'MASIV Gelar Tur Keliling Asia, Rian Cerita Begini
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D'MASIV bersama Nagita Slavina di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup band D'MASIV bakal menggelar tur Asia di lima negara bertajuk 'D'MASIV Asia Home Run'.

Negara-negara yang bakal dikunjungi dalam konser tersebut adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura.

Sebagai puncak perjalanan, D'MASIV bakal kembali ke Tanah Air untuk mengelar konser penutup di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

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Ini menandai babak baru perjalanan karier band asal Ciledug tersebut, setelah resmi menjadi band independen hampir dua dekade bersama Musica Studios.

Perjalanan tur ini pun memiliki makna yang sangat mendalam bagi D'MASIV yang telah bersama selama 23 tahun.

Vokalis D'MASIV, Rian Ekky Pradipta menilai momen tersebut menjadi kesempatan untuk membuka babak baru.

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"Jadi buat kami tur lima negara ini bukan tur yang biasa. Ini tur yang sangat penting buat karier kami juga karena kami sudah 23 tahun bersama-sama, sudah punya 8 album, 8 album penuh dan juga 3 album live. Jadi rasanya sudah saatnya juga kami untuk membuat sebuah perjalanan baru," ujar Rian D'Masiv di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Konsep Home Run merefleksikan perjalanan yang pada akhirnya membawa D’MASIV kembali pulang.

Grup band D'Masiv bakal menggelar tur Asia di lima negara bertajuk 'D'Masiv Asia Home Run'.

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