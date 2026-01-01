D'MASIV Memulai Era Baru
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik D'MASIV akhirnya resmi memasuki era baru. Setelah 20 tahun menjadi band asuhan Musica Studios, D'MASIV kini memilih jalur independen dengan mendirikan label sendiri.
Band beranggotakan Rian (vokal), Rama (gitar), Kiky (gitar), Rai (bas), dan Why (drum) itu mengaku sudah memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Kami sekarang sudah independen setelah hampir 20 tahun bersama dengan record label yang sebelumnya. Jadi kami kini punya record label sendiri, semuanya dikerjakan sendiri juga," kata Rian D'MASIV di Halte TransJakarta Tosari, Jakarta pada Rabu (20/5).
"Tentunya jasa besar Musica Studios tidak akan pernah kami lupakan," tambahnya.
Tidak hanya status saja yang berganti, D'MASIV juga melakukan berbagai perubahan.
D'MASIV bahkan sengaja mengubah image hingga logo band untuk menyongsong era baru.
"Karena serba independen, kami kini melibatkan creative director untuk menjaga kualitas konten, mulai dari gaya busana hingga foto yang rilis di media sosial. Sebelumnya semua terasa random, sekarang kami lebih memikirkan konsep secara matang," ucap Rian D'MASIV.
Era baru D'MASIV juga ditandai dengan karya terbaru. Sebelum merilis album, D'MASIV meluncurkan lagu baru yang berjudul On Our Own.
Grup musik D'MASIV akhirnya resmi memasuki era baru. Setelah 20 tahun menjadi band asuhan Musica Studios, D'MASIV kini memilih jalur independen...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Difki Khalif dan Prinsa Mandagie Bangkitkan Lagi Lagu Vierratale
- Suara Chrisye Hidup Kembali, Cakra Khan Rilis Ketika Tangan dan Kaki Berkata
- D'MASIV Diminta Bawakan Lagu Jangan Menyerah Saat Malam Tahun Baru
- Shakira Jasmine Bagikan Kisah Personal dalam Album Kira
- Ibu Kembali Menyatukan Iwan Fals dan Ebiet G. Ade
- Stevan Pasaribu Bicara Makna Beri Aku Kesempatan