DMDI Indonesia & Artha Graha Peduli Turunkan Tim Hingga Bantuan ke Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia dan Artha Graha Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain menurunkan tim ke daerah terdampak bencana, DMDI dan Artha Graha Peduli juga membawa keperluan masyarakat.

Ketua Umum DMDI Indonesia Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan mereka mengirimkan keperluan seperti tikar, kelambu, bantal kompor gas, alat salat, bahan makanan, keperluan bayi, kebutuhan perempuan, anak, dan hingga alat untuk membersihkan rumah dan jalan lumpur sisa banjir.

"Seluruh bantuan bersama tim yang diturunkan telah dirancang untuk membantu warga bertahan ditengah kondisi darurat, dan yang paling penting mempercepat pemulihan pasca bencana," ujar Said Aldi dalam keterangannya, pada Selasa (23/12).

Dia mengungkapkan bahwa kehadiran DMDI indonesia dan Artha Graha peduli sudah lebih dari 3 minggu di lokasi bencana banjir bandang.

Kegiatan seperti itu disebut memang sudah menjadi bagian program rutin Artha Graha Pedulid an DMDI Indonesia yang memang fokus terhadap aksi sosial dan membantu warga terdampak bencana.

"Dengan kata lain, DMDI Indonesia Dan Artha Graha Peduli secara konsisten berupaya hadir di tengah masyarakat saat bencana melanda dan memastikan bantuan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,“ kata dia.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Artha Graha Peduli di Sumut, Budi Amal mengungkapkan tim relawan bertugas untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan sampai ke tangan warga yang terdampak.