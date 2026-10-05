DMP Dorong Perubahan Berkelanjutan Masalah Sanitasi & Pengelolaan Sampah di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan kesehatan.

Kualitas tempat tinggal, sanitasi yang memadai, lingkungan yang bersih, serta kebiasaan hidup sehat turut menjadi faktor penting yang memengaruhi kesejahteraan sebuah keluarga.

Di Kabupaten dan Kota Bogor, tantangan tersebut masih menjadi pekerjaan bersama. Data menunjukkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak pada 2025 mencapai 67,17% di Kabupaten Bogor dan 74,41% di Kota Bogor.

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Sementara itu, akses sanitasi aman di Kota Bogor masih berada pada angka 10,78%2. Di sisi lain, tingginya timbunan sampah, yang mencapai sekitar 750 ton per hari di Kota Bogor3 an 3.000 ton per hari di Kabupaten Bogor, menunjukkan pentingnya upaya yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Bagi PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), membantu masyarakat mendapatkan kesehatan yang lebih baik berarti melihat kesehatan secara lebih menyeluruh.

Tidak hanya ketika seseorang membutuhkan perlindungan atau perawatan kesehatan, tetapi juga melalui upaya memperkuat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup mereka sehari-hari.

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Karena itu, melalui program Desa Maju Prudential, Prudential Indonesia berupaya mendorong perubahan yang berkelanjutan dengan memperbaiki fondasi kehidupan masyarakat, mulai dari rumah yang layak, sanitasi yang memadai, lingkungan yang lebih sehat, hingga meningkatnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan perubahan tersebut secara mandiri.

“Prudential Indonesia memiliki tujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kesehatan yang lebih baik di setiap tahapan kehidupannya. Kami melihat bahwa kesehatan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat masyarakat tinggal dan beraktivitas. Karena itu, melalui program Desa Maju Prudential, kami berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas yang lebih layak, serta membangun pengetahuan dan kebiasaan yang dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan dan lingkungannya dalam jangka panjang. Inilah bentuk komitmen kami dalam mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) untuk menghadirkan dampak yang nyata dan berkelanjutan di tanah air,” kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen.