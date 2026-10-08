DNY Skincare Hadirkan Ruang Berkarya Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

jpnn.com, SIDOARJO - Kondisi fisik yang tidak sempurna membuat disabilitas butuh perhatian atau uluran tangan pihak lain. Bahkan ada di antara disabilitas yang tidak bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.

Hal itulah yang membuat pengusaha klinik kecantikan DNY Skincare, Denny Rachmawati, mendedikasikan diri untuk kalangan disabilitas, terutama yang masih berusia anak-anak. Apalagi, Denny sendiri memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

Selama 20 tahun membangun DNY Skincare, Denny berkomitmen menghadirkan ruang berkarya yang inklusif bagi disabilitas.

Saat ini, ia juga memperluas peluang kerja bagi disabilitas melalui peluncuran Kemitraan DNY Skincare di Fave Hotel Sidoarjo, di bawah naungan PT Deenye Investama Group.

“Selama perjalanannya, DNY Skincare telah membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk terlibat dan berkembang melalui berbagai bidang pekerjaan sesuai potensi masing-masing,” terang Denny Rachmawaty, founder DNY Skincare, saat ditemui di Fave Hotel Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (7/10).

Denny menjelaskan, kemitraan bisnisnya dengan disabilitas dilakukan di bidang pekerjaan seperti live streamer, content creator, advertiser, tim packing, hingga pembuatan packaging.

Seluruh keuntungan dari program kemitraan akan dialokasikan untuk memperluas dan menjaga keberlanjutan ruang berkarya bagi teman-teman disabilitas.

"Sejak awal, DNY Skincare dibangun bersama teman-teman disabilitas. Kemitraan ini bukan arah baru, tetapi cara kami memperluas apa yang sudah kami jalani selama 20 tahun," tambah Denny