Entertainment » Seleb » Doa Andre Taulany untuk Boiyen dan Rully yang Baru Menikah

Doa Andre Taulany untuk Boiyen dan Rully yang Baru Menikah

Doa Andre Taulany untuk Boiyen dan Rully yang Baru Menikah
Andre Taulany saat menghadiri pernikahan Boiyen dan Rully. Foto: YouTube/Taulany TV

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany turut hadir saat pernikahan Boiyen dan Rully Anggi Akbar.

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan sejumlah doa untuk pasangan yang baru menikah itu.

"Semoga Boiyen bisa langgeng, sakinah mawadah warahmah, hingga maut memisahkan, sehidup sesurga," ungkap Andre Taulany dalam tayangan Taulany TV, Sabtu (15/11).

Mantan vokalis Stinky itu juga mendoakan Boiyen dan Rully agar mendapatkan banyak rezeki setelah menikah.

Salah satu harapan Andre Taulany yakni Boiyen dan suami bisa segera dikaruniai buah hati.

"Mendapatkan keturunan, insyaallah," tambah Andre Taulany.

Diketahui, Boiyen dan Rully Anggi Akbar menggelar pernikahan pada Sabtu (15/11).

Pasangan tersebut mengenakan pakaian adat Sunda, dan menikah dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram dan uang tunai sebesar Rp110.002.025.

Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany turut hadir saat pernikahan Boiyen dan Rully Anggi Akbar.

