Doa Andre Taulany untuk Boiyen dan Rully yang Baru Menikah
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany turut hadir saat pernikahan Boiyen dan Rully Anggi Akbar.
Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan sejumlah doa untuk pasangan yang baru menikah itu.
"Semoga Boiyen bisa langgeng, sakinah mawadah warahmah, hingga maut memisahkan, sehidup sesurga," ungkap Andre Taulany dalam tayangan Taulany TV, Sabtu (15/11).
Mantan vokalis Stinky itu juga mendoakan Boiyen dan Rully agar mendapatkan banyak rezeki setelah menikah.
Salah satu harapan Andre Taulany yakni Boiyen dan suami bisa segera dikaruniai buah hati.
"Mendapatkan keturunan, insyaallah," tambah Andre Taulany.
Diketahui, Boiyen dan Rully Anggi Akbar menggelar pernikahan pada Sabtu (15/11).
Pasangan tersebut mengenakan pakaian adat Sunda, dan menikah dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram dan uang tunai sebesar Rp110.002.025.
Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany turut hadir saat pernikahan Boiyen dan Rully Anggi Akbar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot
- Terharu Lihat Boiyen Menikah, Rafael Tan Cerita Begini
- Boiyen Resmi Menikah, Wendi Cagur: Alhamdulillah Sah
- Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar, Ini Maskawinnya
- 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Mengeluh Sakit, Respons Andre Taulany setelah Menduda
- Resmi Diputus Cerai, Andre Taulany Beri Respon Begini