Doa Ariel NOAH untuk Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ariel NOAH turut hadir saat pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Tidak sekadar datang, dia menjadi tamu istimewa bersama beberapa selebritas lainnya, seperti Gading Marten, Raffi Ahmad, dan Desta.

Melalui akun miliknya di Instagram, Ariel NOAH pun membagikan momen hari bahagia Andre Taulany dan Amanda Rigby tersebut.

"Selamat Ji, Andre Taulany," tulis Ariel NOAH.

Selain ucapan selamat, pemilik nama asli Nazril Irham itu juga menulis doa untuk Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Ariel NOAH berharap pasangan selebritas itu selalu berada dalam kebaikan.

“Semoga kebaikan untuk semuanya,” tulis pelantun Yang Terdalam itu.

Unggahan Ariel NOAH juga disertai tagar #theprediksi dan #thedudasminusone. Pria berusia 45 tahun itu diketahui datang bersama anggota The Prediksi, klub motor yang dikomandoi Andre Taulany.