Doa Bersama Warnai Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Korlantas Polri menggelar doa bersama sebagai wujud syukur atas pengabdian dan memohon keberkahan untuk kemajuan dalam melayani masyarakat.

Doa bersama ini akan dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025, dihadiri masyarakat sekitar serta anak-anak yatim piatu, dengan menghadirkan Ustaz Das’ad Latif sebagai pemimpin doa.

Kehadiran tokoh agama, masyarakat, dan anak-anak yatim diharapkan menambah kekhidmatan acara sekaligus mempererat ikatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat.

“Momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 ini kami isi dengan kegiatan yang bernuansa religius sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus doa agar pengabdian Korlantas Polri senantiasa diberkahi untuk makin maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo dalam siaran persnya, Senin (15/9).

Wibowo yang juga selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 itu menambahkan doa bersama anak-anak yatim piatu juga menjadi wujud kepedulian sosial serta semangat kebersamaan yang terus dijaga oleh keluarga besar Korlantas Polri.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus merajut kedekatan dengan mereka, karena doa anak-anak yatim memiliki keistimewaan dan menjadi penguat tekad kami dalam menjalankan pengabdian,” tuturnya.

Doa bersama ini juga memiliki makna simbolik sebagai pembuka rangkaian acara menjelang puncak peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 yang akan digelar pada 22 September 2025 di Jakarta.

Melalui doa ini, Korlantas Polri meneguhkan tekad untuk selalu berjalan seiring dengan pengabdian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, hadir di tengah rakyat dengan tulus dan penuh tanggung jawab. (cuy/jpnn)