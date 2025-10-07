menu
Doa Billy Syahputra untuk Anak Pertamanya yang Baru Lahir

Doa Billy Syahputra untuk Anak Pertamanya yang Baru Lahir

Doa Billy Syahputra untuk Anak Pertamanya yang Baru Lahir
Billy Syahputra saat mendampingi Vika Kolesnaya melahirkan di Alia Hospital. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra menyampaikan doa untuk anak pertamanya yang baru dilahirkan oleh istrinya, Vika Kolesnaya.

Dia berharap bayi laki-laki yang namanya masih dirahasiakan itu bisa menjadi anak yang saleh.

"Bismillah jadi anak yang saleh, sukses," kata Billy Syahputra dalam vlog miliknya di YouTube, Senin (6/10).

Selain itu, Billy Syahputra ingin anaknya nanti tidak hanya mementingkan diri sendiri.

Dia mendoakan buah hati dengan Vika Kolesnaya bisa peduli pada sekitar.

"Membahagiakan banyak orang. Berbakti sama orang tua, baik sama siapa pun," jelas adik mendiang Olga Syahputra itu.

Selanjutnya, Billy Syahputra mendoakan anaknya tersebut bisa hidup bahagia.

"Pokoknya diberikan kebahagiaan selalu di dunia," tutupnya.

