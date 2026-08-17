Doa dan Kepedulian Rossa Terhadap Korban Bencana di NTT
jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengenai musibah yang menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) turut menyentuh hati penyanyi Rossa.
Pelantun Nada-Nada Cinta itu pun mengungkapkan duka mendalam terhadap masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Amat sangat berduka mendalam atas musibah yang sedang terjadi di keluarga kita di Indonesia ini, di Nusa Tenggara Timur," ujar Rossa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (16/8).
Dia bahkan sempat melakukan doa bersama demi keselamatan warga yang berada di lokasi bencana, sebelum menggelar konsernya di Banjarbaru.
Penyanyi berdarah Sunda itu juga mengajak masyarakat untuk saling membantu dan menguatkan masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di NTT.
"Tadi malam kebetulan saya lagi di Banjarbaru, jadi kami juga sebelum konser kami memberikan doa dulu semoga diberikan keselamatan untuk semuanya," ucap Rossa.
"Tapi setelah itu menjadi sebuah agenda juga di dalam pribadi kita bagaimana kita membantu, saling membantu, dan menguatkan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah," sambungnya.
Wanita 47 tahun tersebut pun berharap tak ada musibah lain yang terjadi di masa mendatang.
Rossa mengungkapkan duka mendalam terhadap masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
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