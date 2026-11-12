Doa Lintas Agama untuk Indonesia, Budiman Sudjatmiko Tekankan Pentingnya Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh lintas agama menggelar doa bersama menjaga kerukunan Bangsa di Pondok Pesantren Al Washilah, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu (11/11).

Kegiatan yang diinisiasi Gerakan Tokoh Agama Anti Kemiskinan (GERTAAK) tersebut mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional dan potensi ketegangan sosial.

Kegiatan bertajuk “Untuk Keselamatan Bangsa” itu diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, umat lintas agama, hingga masyarakat sekitar pesantren. Perwakilan enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah tokoh yang menghadiri acara tersebut di antaranya Gus Billy Wahid, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Umum Forum Masyarakat untuk Indonesia Emas (Formas), Johanes Handojo Budisedjati, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat, H. Saumun Hasan, Kasie Suban Kesbangpol Jakarta Barat, Indra, serta jajaran Forkopimko Jakarta Barat, hingga sejumlah tokoh agama.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko juga hadir dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina GERTAAK.

Dalam kesempatan itu, Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memicu kerentanan sosial dan mengancam persatuan bangsa.

“Kami sudah lakukan hal-hal yang duniawi: bekerja, berpikir, belajar, bersatu. Sekarang saatnya mengupayakan meminta kepada Tuhan agar meridhoi persatuan dan upaya bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, tanpa kemiskinan, dan tanpa ketimpangan sosial,” kata Budiman seusai mengikuti kegiatan tersebut pada Rabu, (11/11).

Dia juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dan kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh dinamika politik harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.