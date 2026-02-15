Doa Megawati di Tanah Suci: Prananda dan Puan Rukun, Jauh dari Fitnah

jpnn.com, MAKKAH - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyelipkan doa khusus untuk sang ayah, Presiden Pertama RI Soekarno, saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Dalam lantunan doanya, Megawati bersyukur karena nama baik Bung Karno kini telah dipulihkan dan tidak lagi diterpa fitnah.

Ibadah umrah yang dijalani Megawati bersama keluarga pada Sabtu (14/2) sore waktu setempat dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafidz Makmun. Sementara itu, doa-doa selama prosesi tawaf dibacakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Tunisia yang juga Ketua DPP PDIP bidang Agama (non aktif), Zuhairi Misrawi, atau yang akrab disapa Gus Mis.

"Kami bersyukur kepada Mu, ya Allah karena kini tak ada lagi fitnah terhadap Bapak Proklamator sekaligus pahlawan bangsa kami, Bung Karno, setelah nama baiknya dipulihkan oleh MPR RI," kata Gus Mis membaca doa yang diikuti oleh Megawati dan seluruh rombongan.

Dalam doanya, Megawati memohon agar Bung Karno ditempatkan di surga. Ia juga berdoa agar segala derita dan sakit yang dialami sang proklamator selama hidup menjadi pengampunan atas dosa-dosanya.

"Bung Karno telah mengilhami bangsa Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar kami mampu membumikan gotong-royong dan hidup rukun di antara sesama. Kami selalu yakin, Pancasila yang digali Bung Karno dari keragaman khazanah budaya bangsa kami sebagai pilar utama dan kekuatan Indonesia Raya," ucap Gus Mis.

Doa serupa juga dipanjatkan untuk ibunda Megawati, Fatmawati. Megawati menyebut Fatmawati sebagai sosok perempuan tangguh yang berjasa besar dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berdoa agar semua kesalahan sang ibu dihapuskan, amal ibadahnya diterima, serta diberikan keberkahan dan kelapangan di alam kubur.

Baca Juga: Megawati di Tanah Suci Panjatkan Doa Khusus untuk Persatuan Indonesia

Dalam kesempatan yang penuh khidmat itu, Megawati yang didampingi putra dan putrinya, M Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, juga melantunkan doa untuk kedua anaknya. Turut hadir mendampingi Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah.

Megawati berharap agar anak-anaknya selalu dijauhkan dari penyakit dan kecerdasan mereka bermanfaat bagi bangsa, negara, serta partai. Secara khusus, ia memanjatkan doa untuk keharmonisan hubungan antara Prananda dan Puan.