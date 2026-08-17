Doa Mendikdasmen saat Upacara Peringatan HUT ke-81 RI, Sangat Menyentuh Kalbu

jpnn.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa kemerdekaan sepatutnya tidak hanya dirayakan dengan sukacita, tetapi juga dengan kesadaran untuk hadir, saling membantu, dan merawat harapan bagi sesama.

Dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di halaman Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Mendikdasmen menyampaikan bahwa kemerdekaan RI perlu dimaknai dengan rasa syukur dan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

“Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat keamanan dan kedamaian, serta nikmat kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa Indonesia,” demikian sebagaimana tertuang dalam Doa Peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Sebagai wujud keprihatinan atas musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 7,7 SR, Mendikdasmen Abdul Mu'ti secara khusus memanjatkan doa agar Indonesia dapat bangkit bersama serta melangkah menuju kehidupan yang semakin maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

“Kami memohon kebaikan bagi negeri kami, kebaikan bagi seluruh rakyatnya, dan kebaikan bagi masa depannya. Berkahilah Indonesia, berkahilah seluruh rakyatnya, dan lindungilah negeri ini dari segala keburukan dan bencana," pinta Menteri Mu'ti saat menjadi instruktur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lapangan Kantor Kemendikdasmen, Senin (17/8)

Dia berpesan untuk merawat persatuan, membantu yang membutuhkan, dan menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan bangkit ketika seluruh anak bangsanya saling menggenggam tangan dan bergerak bersama dalam semangat kekeluargaan.

Semangat gotong royong dan kebersamaan ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI adalah milik seluruh rakyat.

Presiden juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan kemerdekaan.