Doa Sekaligus Makna di Balik Logo Terbaru D'MASIV

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, D'MASIV resmi memperkenalkan logo terbaru yang akan dipakai ke depannya.

Setelah diskusi panjang, logo baru yang akhirnya dipilih D'MASIV yakni berupa pesawat kertas.

Band beranggotakan Rian (vokal), Rama (gitar), Kiky (gitar), Rai (bas), dan Why (drum) itu merasa pesawat kertas memiliki makna yang dalam bagi perjalanan D'MASIV.

"Logo itu juga menjadi doa, menjadi satu karakter yang memang bisa mencerminkan sebuah band. Akhirnya kami menentukan satu simbol di logo D'MASIV, yaitu di bagian apostrof itu diubah menjadi paper plane atau pesawat kertas," kata Rian D'MASIV di Halte TransJakarta Tosari, Jakarta pada Rabu (20/5).

"Kenapa pesawat kertas? Karena buat kami pesawat kertas itu adalah satu hal yang sederhana, yang bisa kita terbangkan ke mana pun. Kami pengin kasih tahu ke orang-orang setiap manusia punya mimpi, boleh bermimpi sejauh-jauhnya atau setinggi-tingginya. Meski kami berawal dari gang kecil, tapi kami ingin karya kami didengar oleh semua orang di dunia," tambahnya.

Peluncuran logo tersebut merupakan bagian dari perkenalan era baru dari D'MASIV. Sebab, setelah 20 tahun menjadi band asuhan Musica Studios, D'MASIV kini memilih jalur independen dengan mendirikan label sendiri.

D'MASIV memastikan sudah memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan tersebut.

"Kami sekarang sudah independen setelah hampir 20 tahun bersama dengan record label yang sebelumnya. Jadi kami punya record label sendiri, semuanya dikerjakan sendiri juga," ucap Rian D'MASIV.