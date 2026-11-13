menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Doa untuk Negeri Menggema di Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu

Doa untuk Negeri Menggema di Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu

Doa untuk Negeri Menggema di Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ribuan jemaah memadati Masjid Agung Al-Falah, Jalan Kodeco Km 2,5, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026) malam, untuk mengikuti Tabligh Akbar bertajuk Penyejuk Hati: Doa Keselamatan Negeri dan Presiden Indonesia. Foto: narasumber JPNN

jpnn.com, TANAH BUMBU - Ribuan jemaah memadati Masjid Agung Al-Falah, Jalan Kodeco Km 2,5, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026) malam, untuk mengikuti Tabligh Akbar bertajuk Penyejuk Hati: Doa Keselamatan Negeri dan Presiden Indonesia.

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WITA tersebut berlangsung khidmat dengan menghadirkan pendakwah Ustaz Hilman Fauzi atau yang akrab disapa Aa Hilman. Rangkaian acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, serta tausiah agama.

Tabligh akbar ini turut dihadiri Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor, Dandim Tanah Bumbu Letkol Inf. Zierda Aulia Salam, Kapolres Tanah Bumbu AKBP Novy Adi Wibowo, Danlanal Kotabaru-Tanah Bumbu Letkol Laut (P) Muhammad Arif, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan alim ulama.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengajak seluruh jemaah mendoakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah.

"Kita doakan Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran, semoga beliau-beliau dikuatkan dalam menjalankan amanah dan diberikan kesehatan. Saya dapat melihat dan merasakan ketulusan beliau dalam pengabdian, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memperhatikan masyarakat, khususnya kalangan bawah," ujar Andi Rudi Latif.

Ia juga menyampaikan rasa syukur karena sejumlah program pemerintah pusat sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga:

"Saya bersyukur apa yang menjadi cita-cita saya ternyata sejalan dengan beliau, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Alhamdulillah, Sekolah Rakyat sudah terbangun di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini menjadi kesempatan bagi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan secara gratis," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa tabligh akbar ini menjadi momentum untuk bersama-sama mendoakan keselamatan bangsa dan para pemimpin Indonesia.

Bersama Ustaz Hilman Fauzi, ribuan jemaah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdoa untuk Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI