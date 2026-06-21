Doakan Kesembuhan Tio Pakusadewo, Widyawati Akui Pantau Kondisinya Lewat Grup

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Sejumlah artis menunjukkan perhatiannya terhadap Tio Pakusadewo yang sempat dikabarkan jatuh sakit. Begitu pula aktris senior, Widyawati.

Sebagai teman sesama aktor, dia turut mengikuti perkembangan soal kondisi kesehatan Tio.

Dia mengaku terakhir menjenguk bintang film Surat dari Praha itu saat sang aktor dirawat di rumah sakit yang berada dekat dengan rumahnya.

Saat itu, istri mendiang Sophan Sophiaan tersebut langsung inisiatif datang menjenguk.

"Saya terakhir waktu ketika dia masuk di RS Sudirman. Karena kebetulan dekat dengan rumah, ya, saya langsung dengar kabar langsung ke situ. Baik sih dia oke begitu, tapi terus tiba-tiba masuk lagi ya itu saya memang belum sempat menjenguk karena memang kesibukan saya ada syuting dan lain sebagainya," ujar Widyawati di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (20/10).

Walaupun belum sempat menjenguk kembali, tetapi dia optimistia terhadap kondisi Tio.

Menurutnya, kondisi Tio Pakusadewo sendiri sudah tampak membaik.

"Tapi yang pasti dia sudah sehat. Sudah sehat alhamdulillah," tuturnya.