Dobrak Batas Penjara, Klinik Rutan Muntok Kini Layani Masyarakat Umum

jpnn.com, JAKARTA - Rutan Kelas IIB Muntok membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat umum melalui Klinik Pratama Armelia yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Fasilitas kesehatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

Kepala Rutan Kelas IIB Muntok Andri Ferly mengatakan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana.

Menurut dia, status hukum seseorang tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh layanan medis berkualitas.

"WBP tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi," kata Ferly, Senin (16/11).

Dia menyebut operasional Klinik Pratama Armelia terwujud berkat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Bangka Barat.

Klinik tersebut juga telah mengantongi akreditasi Kementerian Kesehatan dan menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, menjelaskan fasilitas medis di klinik itu telah dilengkapi sejumlah sarana penunjang.