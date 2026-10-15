Doddy Katamsi Meninggal Dunia, Bakal Dimakamkan Esok Hari

jpnn.com, JAKARTA - Musisi dan penyanyi rock Doddy Katamsi meninggal dunia pada Kamis (15/10/2026).

Anak mendiang Doddy Katamsi, Chika, mengatakan bahwa sang ayah mengembuskan napas terakhir di RSUI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis pukul 13.15 WIB.

“Doddy Keswara Kartikajaya bin Amoroso Katamsi pada hari ini, Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 13.15 WIB di RSUI Depok. Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum,” ujar Chika saat dikonfirmasi awak media, Kamis.

Chika mengungkapkan bahwa jenazah Doddy Katamsi rencananya dimakamkan di TPU Kompleks Hankam Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/10/2026).

Saat ini, jenazah Doddy Katamsi masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Meruyung, Depok.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab meninggalnya musisi berusia 59 tahun tersebut.

Sebagai informasi, Doddy Katamsi merupakan musisi dan penyanyi rock kelahiran 10 Juni 1967. Ia pernah menjadi vokalis grup musik Elpamas. Selain itu, mendiang juga dikenal sebagai guru vokal bagi sejumlah penyanyi Tanah Air, seperti Ariel NOAH dan Once. (jun/jpnn)