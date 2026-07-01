Dodge Charger Tampil Nyentrik dengan Balutan Warna Ungu, Tak Harus Selalu Gelap

jpnn.com - Produsen otomotif asal Amerika Serikat, Dodge, kembali menonjolkan identitas khas mobil muscle lewat pilihan warna yang berani.

Menyambut peringatan 60 tahun Dodge Charger, pabrikan itu memperkenalkan warna baru bernama Purple Haze untuk model Charger 2027.

Bukan sekadar ungu biasa, Purple Haze dirancang dengan lapisan cat khusus yang mampu berubah karakter mengikuti pencahayaan.

Saat terkena sinar matahari, warnanya tampak lebih terang dengan efek berkilau.

Namun, ketika berada di tempat teduh, tampilannya berubah menjadi ungu gelap yang memberi kesan elegan sekaligus misterius.

Pilihan warna tersebut melanjutkan tradisi Dodge yang sejak era 1960-an dikenal berani menawarkan warna-warna mencolok pada mobil muscle.

Baca Juga: Dodge Sulap Challenger SRT Jadi Kereta Sinterklas

Nama-nama seperti Plum Crazy, In-Violet, Hellraisin, Go Mango, Top Banana, hingga Sublime menjadi bagian dari sejarah panjang identitas merek tersebut.

Dodge juga mengungkapkan bahwa warna memiliki peran besar dalam keputusan pembelian konsumen mobil muscle.