Dodhy Beberkan Alasan Membubarkan Kangen Band, Ternyata!

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu personel Kangen Band, Dodhy mengungkapkan kabar mengejutkan melalui akun Instagram miliknya.

Sebagai owner sekaligus founder Kangen Band, dia mengatakan bahwa grup band asal Lampung itu resmi bubar.

Dodhy juga mengaku dirinya sudah sejak lama memendam rasa sakit hati selama ini.

"Bismillah saya dengan sadar menyatakan Kangen Band bubar di karenakan ada kezoliman di dalamnya, saya selaku owner dan founder Kangen Band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama," tulis Dodhy di akun Instagram miliknya, dikutip Minggu (13/9).

Dalam unggahan yang sama, dia pun menyampaikan sebuah larangan untuk para penyelenggara acara musik maupun mantan personel angen Band.

Pria 42 tahun itu menegaskan bahwa dirinya melarang mereka untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya di berbagai acara.

"Untuk para personel yang terlibat dan para EO, dilarang keras member dari ex Kangen Band membawa lagu-lagu ciptaan saya, saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya," tutur Dodhy.

Akan tetapi, dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.