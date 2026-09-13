Dodhy Umumkan Kangen Band Bubar, Andika Mahesa Merespons Begini

jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi Andika Mahesa merespons Dodhy yang menyatakan Kangen Band bubar. Adapun pernyataan Kangen Band bubar disampaikan Dodhy melalui akunnya di Instagram.

Andika Mahesa pun merasa bingung karena sepengetahuannya tak ada masalah.

"Iya, memang enggak ada masalah sebenarnya. Bingung makanya. Kami, kan, enggak tahu apakah Dodhy ada apa-apa, kami, kan, enggak tahu," kata Andika Mahesa kepada awak media, Sabtu (12/9).

Andika mengaku belum mengetahui jelas pernyataan tersebut. Dia masih menunggu pernyataan dari pihak manajemen.

"Ya kalau gue, sih, belum tahu maksudnya. Menunggu saja nanti apa dari pihak manajemen, pihak-pihak terkait, kan, harus memang harus ketemu personel yang lain, kan? Ada apa, ya paling menunggu besok kami ketemuan sama anak-anak Kangen Band,” kata Andika.

Andhika mengatakan kemungkinan dirinya akan terbang ke Jakarta dan bertemu dengan personel Kangen Band lainnya untuk membicarakan hal tersebut. “Gue terbang ke Jakarta, harus duduk bareng,” ujarnya.

Dia mengakui hanya mengetahui pernyataan pembubaran Kangen Band dari unggahan Dodhy di media sosial.

"Ya, pernyataan di Instagram itu saja, sih, yang lain-lain belum," tuturnya.