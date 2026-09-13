Dodhy Umumkan Kangen Band Bubar, Andika Mahesa Merespons Begini
jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi Andika Mahesa merespons Dodhy yang menyatakan Kangen Band bubar. Adapun pernyataan Kangen Band bubar disampaikan Dodhy melalui akunnya di Instagram.
Andika Mahesa pun merasa bingung karena sepengetahuannya tak ada masalah.
"Iya, memang enggak ada masalah sebenarnya. Bingung makanya. Kami, kan, enggak tahu apakah Dodhy ada apa-apa, kami, kan, enggak tahu," kata Andika Mahesa kepada awak media, Sabtu (12/9).
Andika mengaku belum mengetahui jelas pernyataan tersebut. Dia masih menunggu pernyataan dari pihak manajemen.
"Ya kalau gue, sih, belum tahu maksudnya. Menunggu saja nanti apa dari pihak manajemen, pihak-pihak terkait, kan, harus memang harus ketemu personel yang lain, kan? Ada apa, ya paling menunggu besok kami ketemuan sama anak-anak Kangen Band,” kata Andika.
Andhika mengatakan kemungkinan dirinya akan terbang ke Jakarta dan bertemu dengan personel Kangen Band lainnya untuk membicarakan hal tersebut. “Gue terbang ke Jakarta, harus duduk bareng,” ujarnya.
Dia mengakui hanya mengetahui pernyataan pembubaran Kangen Band dari unggahan Dodhy di media sosial.
"Ya, pernyataan di Instagram itu saja, sih, yang lain-lain belum," tuturnya.
Penyanyi Andika Mahesa menanggapi soal pernyataan rekan satu bandnya, Dodhy, yang menyatakan bahwa Kangen Band resmi bubar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dodhy Beberkan Alasan Membubarkan Kangen Band, Ternyata!
- Heboh, Dodhy Mendadak Umumkan Kangen Band Bubar
- Kangen Band Manggung di Synchronize Fest 2025, Andika: Insyaallah Enggak Akan Bubar Lagi
- WikenFes MyPertamina Guncang Cirebon, Padukan Musik Lintas Generasi dan Edukasi Digital
- Gandeng Dodhy dan Andika Kangen Band, Andrean Rilis 15 Bulan Juni
- Dodhy Kangen Band Sudah Memaafkan, tetapi Proses Hukum Tetap Berjalan