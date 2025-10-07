menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Dodi Apriansyah: Sistem Komunikasi Transparan Baik Untuk Internal Perusahaan & Publik

Dodi Apriansyah: Sistem Komunikasi Transparan Baik Untuk Internal Perusahaan & Publik

Dodi Apriansyah: Sistem Komunikasi Transparan Baik Untuk Internal Perusahaan & Publik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Corporate Secretary Jasa Raharja, Dodi Apriansyah. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja memperkuat komitmen terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnis.

Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, Jasa Raharja memastikan setiap proses dan kebijakan perusahaan berjalan dengan profesional dan berintegritas tinggi.

Corporate Secretary Jasa Raharja, Dodi Apriansyah, menyampaikan salah satu fokus utama dalam implementasi GCG adalah membangun sistem komunikasi yang transparan, baik di internal perusahaan maupun kepada publik.

Baca Juga:

Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar seluruh pemangku kepentingan memahami arah kebijakan dan kinerja perusahaan secara terbuka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah Jasa Raharja dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata dia dalam siaran persnya, Selasa (7/10).

Sebagai perusahaan yang memiliki mandat pelayanan publik di bidang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja terus memperkuat mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi.

Baca Juga:

Melalui berbagai kanal komunikasi digital, pelaporan berkala, serta publikasi kinerja keuangan dan layanan, perusahaan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, dan akurat.

Selain transparansi, kata Dodi, Jasa Raharja juga menekankan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Corporate Secretart Jasa Raharja Dodi Apriansyah menyebut sistem komunikasi transparan baik bagi perusahaan dan publik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI