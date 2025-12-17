Dodi Bilang Kekayaan Nadiem Makarim Merosot saat Jadi Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Penasihat hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdulkadir menjelaskan ihwal uang Rp 809,59 miliar yang disebut diterima kliennya.

Dodi bilang uang itu tidak ada kaitannya dengan Nadiem maupun kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

"Transfer dana Rp 809,59 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) kepada PT Gojek Indonesia pada 2021 murni transaksi korporasi internal PT AKAB," ujar Dodi dalam keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (16/12) malam.

Dia menjelaskan transaksi itu merupakan langkah administratif yang dilakukan PT AKAB pada tahun 2021 dalam menjalankan tata kelola perusahaan sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

Dia pun mengaku memiliki bukti melalui dokumentasi korporasi bahwa Nadiem tidak menerima sepeser pun dari transaksi tersebut.

Dodi mengatakan tidak ada pula bukti Nadiem menerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain.

"Kekayaannya justru merosot 51 persen saat menjabat menteri," katanya.

Dia menegaskan tidak ada kaitan antara investasi Google di PT AKAB dengan pemilihan Chrome OS di Kemendikbudristek.