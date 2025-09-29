Doja Cat Ungkap Makna di Balik Album Vie

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Doja Cat akhirnya melepas album terbaru yang bertitel Vie.

Album kelima yang berisi 15 lagu tersebut dirilis melalui kerja sama dengan Kemosabe Records/RCA Records.

Doja Cat mengatakan Vie diambil dari kata Prancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti hidup.

Vie merupakan pilihan wordplay dari dirinya, dimulai dari hal sederhana, bahwa ini adalah album kelima.

"Saya ingin mengaitkannya dengan tato angka Romawi ‘lima’ di tulang selangka saya. Dalam numerologi, angka lima melambangkan rasa ingin tahu, petualangan, dan perubahan. Saya memilih Vie sebagai penghormatan kepada La Vie en Rose dan mengaitkannya dengan tema romansa," ungkap Doja Cat.

"Selama proyek ini, saya menafsirkan cinta, romansa, penderitaan, dan keajaiban dalam hubungan. Lagu-lagu ini dapat diterapkan pada hubungan dengan diri sendiri atau orang lain. Saya sangat percaya pada makna kata Vie karena tanpa kehidupan, tidak ada cinta, dan tanpa cinta tidak ada petualangan," sambung pemilik nama asli Amala Ratna Zandile Dlamini itu.

Doja Cat mengeklaim Vie merupakan album yang penuh petualangan, dan dengan homage dan referensi ke era 80-an, 70-an, dan 90-an.

"Saya ingin memberikan sentuhan modern pribadi saya," lanjutnya.