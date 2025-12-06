menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Dokter Anak Sebut Kurang Vitamin D Bisa Picu Stunting hingga Autisme

Dokter Anak Sebut Kurang Vitamin D Bisa Picu Stunting hingga Autisme

Dokter Anak Sebut Kurang Vitamin D Bisa Picu Stunting hingga Autisme
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo ikan sumber vitamin D. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Spesialis Anak, Caessar Pronocitro menyoroti pentingnya Vitamin D bagi kesehatan anak.

Dokter Caessar memperingatkan dampak serius yang timbul jika anak mengalami defisiensi vitamin tersebut.

Menurut Dokter Caessar, kekurangan Vitamin D tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti stunting, obesitas, autisme, hingga munculnya alergi.

Baca Juga:

Selain itu, defisiensi juga berisiko menyebabkan penyakit tulang lunak pada anak, yang biasanya ditandai dengan gejala fisik, seperti kelemahan otot.

Dokter Caessar menekankan peran Vitamin D sangat krusial, karena mempengaruhi aspek fisik hingga sistem pertahanan tubuh.

"Vitamin D memiliki peran efikasi yang sangat penting bagi anak, mulai dari membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk membentuk tulang yang kuat serta mencegah tulang lunak, hingga meningkatkan fungsi sistem imun sehingga anak lebih tahan terhadap infeksi saluran napas berulang," kata Dokter Caessar menjelaskan di Sudirman, Jakarat Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Terlebih dari itu, Dokter Caessar menjelaskan manfaat Vitamin D tidak hanya terbatas pada kesehatan tulang dan daya tahan tubuh semata.

Zat ini turut berkontribusi signifikan pada perkembangan otak anak, terutama fungsi kognitif dalam pembentukan dan perlindungan sel saraf.

Dokter Spesialis Anak, Caessar Pronocitro menyoroti pentingnya Vitamin D bagi kesehatan anak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI