Dokter Ayu Raih Pengakuan Nasional di Awal 2026 dengan 3 Rekor Muri

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Ayu Widyaningrum, M.M, Master of AAAM, Master of IBAMS., spesialis estetika medis dan pemilik Widya Esthetic Clinic kembali meraih tiga rekor MURI atas dedikasi, sekaligus jiwa sosialnya yang tinggi.

Sebelumnya, dr. Ayu meraih dua rekor MURI pada 13 November 2025 (nomor 12506 & 12507) untuk Pemilik Klinik Kecantikan dengan Penghargaan Terbanyak (237 penghargaan sejak 2018) dan Pemberian Terapi Sel Generatif Gratis Terbanyak (100 pasien).

Kini, dr. Ayu meraih Rekor Pemberian Filler Dagu kepada Peserta Terbanyak dalam Waktu Satu Hari, Pemberian Selimut Terbanyak kepada Anak Panti, dan Pemberian Sarung Terbanyak kepada Anak Yatim. Rekor MURI tersebut diterima dr. Ayu pada Jumat, 27 Februari 2026.

“Alhamdulillah dedikasi saya kembali meraih pengakuan. Sebenarnya Rekor MURI untuk Filler Dagu ini, saya ingin challenge diri saya sendiri untuk berusaha dan mendedikasikan keahlian saya untuk masyarakat atau pasien saya. Selain itu, saya harap Rekor MURI ini juga menginspirasi para teman sejawat untuk lebih meningkatkan skill dan kualitas diri,” ungkap dr. Ayu.

Dokter Ayu dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, khususnya selama bulan Ramadan.

Dia terus konsisten mengadakan kegiatan berbagi, terutama dengan anak yatim dan panti, sebagai tradisi tahunan daripada sekadar gaya hidup sosialita.

Maka tidak heran jika di bulan Ramadan tahun ini dia meraih Rekor MURI atas kedermawanan hatinya tersebut.

“Tentu saja ini bukan hal yang mudah, tetapi saya paham betul, masih banyak yang lebih bisa serta lebih mampu dibandingkan saya. Namun, saya harap ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi semua orang bahwa berbagi itu tidak harus menunggu rezekinya banyak dulu. Kita bisa mulai berbagi dari jumlah yang kecil. Saya ingat pertama kali saya berbagi itu awalnya untuk 200 orang, kemudian bertambah ke 500, 1.500, lalu 2.500, sampai Alhamdulillah di 3.500 orang,” jelasnya.