Dokter Cabuli Anak Kandung di Bandung Ditangkap, Begini Awal Kasus Terungkap, Astaga
jpnn.com - Seorang dokter berinisial IS ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual di Kota Bandung.
Korbannya tak lain anak kandungnya yang berusia 4 tahun. Tindak pencabulan diduga terjadi di kediaman orang tua pelaku pada Juli 2025.
IS ditangkap penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jabar di kamar apartemen di Kabupaten Bekasi, pada Rabu (21/10/2026) dini hari.
Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan perbuatan pencabulan itu dilakukan pelaku terhadap anaknya, setahun lalu.
Kasus ini terungkap setelah kecurigaan ibu korban yang mendapati anaknya tengah memeragakan adegan dewasa.
Saat ditanya kepada anaknya, korban menjawab bahwa ayahnya memperlihatkan video adegan tak senonoh kepadanya.
"Saat itu korban tiba-tiba memeragakan adegan dewasa. Ibu korban kemudian bertanya 'Tahu dari mana seperti itu?' Korban menjawab, 'Tahu dari HP tersangka atau bapaknya," kata Rumi dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (22/10).
Tak sampai di situ, pelaku juga memasukkan jarinya ke area kelamin korban, hingga anaknya terpapar virus gonore.
Polda Jabar mengungkap awal mula kasus oknum dokter pencabulan cabuli anak kandung di Kota Bandung. Begini penjelasan polisi.
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