Dokter di Bandung Cabuli Anak Kandung Usia 3 Tahun, Hasil Visum Korban Bikin Kaget

jpnn.com, BANDUNG - Dugaan pencabulan terhadap anak kandung berusia tiga tahun yang diduga dilakukan seorang dokter di Kota Bandung terungkap setelah korban mengalami luka pada alat kelamin dan dinyatakan terinfeksi gonore.

Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Sementara, keberadaan korban dilaporkan belum diketahui setelah diduga dibawa ayahnya sejak 28 September 2026.

Kuasa hukum korban dari Jabar Bantuan Hukum Debi Agusfriansa mengatakan peristiwa tersebut terungkap saat ibu korban berinisial MS didatangi oleh anaknya dan memeragakan adegan dewasa. Dengan rasa kaget, dia mengatakan ibu korban menanyakan kepada anaknya bagaimana bisa mengetahui hal itu.

"Anaknya menjawab tahu dari handphone papa. Lalu selang beberapa hari anaknya merasakan sakit untuk buang air kecil, lalu ditanya sama ibunya dan cek di kemaluan sang anak dan ditemukan luka lebam," kata Debi saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Selanjutnya, ibu korban membawa anaknya ke dokter dan ditemukan luka robekan di kemaluan anaknya. Kemudian, anaknya bercerita ayahnya berinisial IS pernah memasukan jarinya ke kemaluan sang anak.

"Setelah itu dokter menyarankan untuk visum. Akhirnya ditemukan juga penyakit kelamin gonore," ucapnya.

Dia menuturkan ibu korban menangis dan gemetar melihat perilaku suaminya tersebut hingga ibu korban pulang ke rumah orang tuanya membawa anaknya.

"Sempat dilaporkan ke polsek akan tetapi belum ada tindak lanjut. Anaknya bercerita bahwa peristiwa itu terjadi di rumahnya dan selain itu juga pernah di hotel," tuturnya.