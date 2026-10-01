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Dokter Dito Minta Orang Tua Miliki Kemampuan Ini Untuk Tangani Kesehatan Anak

Dokter Dito Minta Orang Tua Miliki Kemampuan Ini Untuk Tangani Kesehatan Anak
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Dokter Spesialis Bedah Anak Eka Hospital Cilegon dr Dito Desdwoanto. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Dokter spesialis Eka Hospital Cilegon dr Dito Desdwoanto membeberkan ciri-ciri anak sedang mengalami gangguan kesehatan.

Menurut Dito, kemampuan orang tua mengenali tanda bahaya dalam masalah kesehatan pada anak menjadi bagian penting untuk mendapatkan pertolongan tepat waktu.

"Anak dapat mengalami berbagai kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan segera," ucap Dito saat diskusi tentang kesehatan anak di Banten pada Rabu (30/9).

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Ciri-ciri anak mengalami masalah kesehatan, kata Dito, gejala awal terlihat dari keluhan sakit perut, muntah, kembung, dan tampak lebih rewel.

"Beberapa kondisi tersebut dapat berkembang menjadi kegawatdaruratan yang membutuhkan pemeriksaan hingga tindakan medis," ujar dokter spesialis bedah anak tersebut.

Dia mengungkapkan kondisi kegawatdaruratan berpotensi membutuhkan tindakan bedah atau penanganan rumah sakit untuk mencegah komplikasi.

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"Akan tetapi, gejalanya dapat berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Kondisi awalnya tampak ringan dapat berkembang bila tidak segera ditangani," katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada orang tua agar mengetahui tanda-tanda anak yang sedang mengalami masalah kesehatan.

Dokter Spesialis Eka Hospital Cilegon membeberkan ciri-ciri anak mengalami gangguan kesehatan.

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