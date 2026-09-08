Dokter Estetika Butuh Pelatihan dan Pengalaman Praktik Nyata, Bukan Cuma Sertifikat

jpnn.com, JAKARTA - Industri estetika medis di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap layanan seperti filler, botulinum toxin (BoNT), laser, threadlift, hingga microneedling.

Nilai pasar estetika medis Indonesia diproyeksikan meningkat dari USD234,11 juta pada 2022 menjadi USD450,23 juta tahun 2028.

Pertumbuhan tersebut ikut mendorong semakin banyaknya lembaga pelatihan estetika medis. Namun, di tengah banyaknya pilihan, calon peserta perlu lebih cermat karena standar pelatihan antarlembaga dapat berbeda, terutama dalam pengalaman praktik yang diberikan.

Bagi dokter umum yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), mengikuti pelatihan estetika merupakan investasi penting untuk mengembangkan kompetensi.

Tidak hanya sertifikat, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kualitas lingkungan belajar dan pengalaman menangani kasus secara langsung.

Salah satu aspek yang kini menjadi perhatian adalah rasio peserta terhadap kasus yang ditangani. Metode pelatihan dengan satu peserta menangani satu kasus dinilai memberikan pengalaman lebih mendalam dibandingkan model di mana beberapa peserta harus berbagi satu kasus.

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Dalam pelatihan estetika, kemampuan dokter tidak hanya berasal dari teori, tetapi juga dari pengalaman melakukan asesmen, menentukan teknik, memahami anatomi, hingga mengambil keputusan saat menghadapi respons pasien yang berbeda.

Jakarta Science Academy (JSA) menerapkan konsep tersebut melalui metode One Student, One Patient, Many Opportunities.