Dokter Jeri Angkat Bicara Soal Viral Dugaan Selingkuh di Mall LW Pekanbaru
jpnn.com, PEKANBARU - Seorang dokter di Pekanbaru Jeri Adli akhirnya angkat bicara terkait video yang viral di media sosial yang menuding dirinya berselingkuh setelah kepergok bersama seorang perempuan di Mall Living World, Pekanbaru.
Video viral itu beredar luas sejak sepekan terakhir. Di mana Dokter Jeri divideokan tengah bersama wanita di Mall Living World (LW).
Kemudian dipergoki oleh seorang wanita bernama Novi yang mengaku sebagai istri sah.
Video tersebut kemudian viral se jagad maya.
Menanggapi viralnya video itu, Jeri membantah tuduhan tersebut dan menyebut isu yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Ia mengaku harus memberikan klarifikasi agar publik tidak terseret opini yang salah.
“Saya mohon maaf atas kegaduhan yang timbul akibat berita viral yang tidak benar. Klarifikasi ini saya sampaikan agar menjadi informasi yang jelas,” kata Jeri Rabu (1/10).
Jeri mengungkapkan, sejak awal pernikahannya dengan Novi pada 2016 sudah mendapat penolakan keras dari orang tua dan keluarga besarnya.
