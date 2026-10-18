Dokter Julita Lea: Pahami Anak Sebelum Menentukan Strategi Pembelajaran

jpnn.com, JAKARTA - Guru di sekolah dasar (SD) perlu memahami karakteristik, kemampuan, kebutuhan, dan kondisi anak sebelum menentukan strategi pembelajaran.

Perilaku anak yang sulit mengikuti instruksi, lambat menyelesaikan tugas, sering meninggalkan tempat duduk, atau menghindari kegiatan tertentu tidak cukup dipahami hanya dari apa yang terlihat di ruang kelas.

“Guru perlu memahami anak terlebih dahulu sebelum menentukan strategi pembelajaran. Perilaku yang terlihat merupakan bagian dari informasi yang perlu diamati, tetapi guru juga harus mengenali kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman anak agar dapat memberikan dukungan yang sesuai,” ujar Dokter dan Konsultan Anak Berkebutuhan Khusus Dr. dr. Julita Lea Lestari, MBA, ACAS, CAPT, SAP-K, CH., CHt.

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Pesan tersebut disampaikannya dalam Workshop dan Pengembangan Guru GLITERJAK T2 bertema “Deteksi Dini dengan Empati: Peran Guru SD dalam Mengenali Karakteristik dan Kebutuhan Khusus Anak pada Masa Awal Sekolah Dasar” yang berlangsung di SMAN 58 Jakarta, Selasa, 22 September 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 guru SD di wilayah Jakarta Timur 2.

Workshop yang dibuka oleh Urip Tarsam dan Horale Tua Simanulang tersebut tidak hanya mengajak guru mengenali karakteristik anak, tetapi juga mengubah cara pandang dalam mendampingi peserta didik.

Melalui pendekatan See the Child, peserta diarahkan untuk tidak terburu-buru memberikan label kepada anak, melainkan mengenali kekuatan, kebutuhan, dan cara belajar setiap anak.

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Sesi pertama disampaikan RR. Baiduri NW, S.Pd., M.Si., CP, Ht, CP.NLP., Konselor Anak, Remaja dan Keluarga. Berangkat dari pengalaman di lingkungan sekolah, Baiduri membahas berbagai situasi yang dihadapi guru ketika mendampingi anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Peserta juga diajak memahami bahwa guru kelas dan guru bimbingan dan konseling (BK) memiliki peran berbeda, tetapi perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan yang sesuai kepada anak.