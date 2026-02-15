Dokter Kamelia Berharap Ammar Zoni Tidak Dipindahkan Lagi ke Nusakambangan

menu
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia berharap kekasihnya, Ammar Zoni tidak dipindahkan kembali ke Lapas Nusakambangan.

Dia menyebut pihak keluarga juga tidak setuju apabila Ammar Zoni dikembalikan ke Nusakambangan setelah proses persidangan.

"Keluarga tidak terima," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu keberatan apabila Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Menurut Dokter Kamelia, proses sidang kasus narkoba yang menjerat Ammar Zoni sampai saat ini belum selesai.

"Sangat disayangkan, dia belum ada putusan tetapi dipindahkan," bebernya.

Oleh sebab itu, Dokter Kamelia kembali menyampaikan harapan supaya Ammar Zoni tidak dipindahkan lagi ke Nusakambangan.

Meski begitu, dia memastikan akan tetap memberi dukungan untuk mantan suami Irish Bella itu.

