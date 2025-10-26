Dokter Kamelia Jawab Kabar Segera Nikah dengan Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar dirinya segera menikah dengan Ammar Zoni.

Dia tidak membantah kabar tersebut, namum dirinya menyebut rencana menikah bukan dalam waktu dekat.

"Rencana ada, cuma enggak (Ammar Zoni) pulang langsung nikah," kata Kamelia dalam tayangan Starpro Indonesia di YouTube baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengatakan barang-barang milik Ammar Zoni kini sudah berada di rumahnya.

Menurut Kamelia, Ammar Zoni sempat meminta bantuan agar memindahkan barang dari rumah saudara ke kediamannya.

"Barang Bang Ammar sudah di rumah aku," jelasnya.

Meski begitu, Kamelia menyatakan dirinya belum bisa bicara banyak mengenai rencana nikah dengan Ammar Zoni.

Dia kini lebih memilih konsentrasi memberi dukungan kepada Ammar Zoni yang tengah menjalani proses persidangan kasus dugaan peredaran narkoba.