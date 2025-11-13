menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni

Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni

Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Baca Juga:

Akan tetapi, perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu tidak membeberkan detail sakit yang diderita Ammar Zoni.

Dokter Kamelia hanya menyebut mantan suami Irish Bella itu mengeluhkan bagian kakinya.

"Kakinya kebas," bebernya.

Baca Juga:

Selain itu, Dokter Kamelia juga merasa miris melihat keadaan Ammar Zoni di Nusakambangan.

Sebab, Ammar Zoni harus diborgol dan mata ditutup ketika hendak menjalani sidang.

Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI