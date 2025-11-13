Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni
Kamis, 13 November 2025 – 05:55 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.
Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.
"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.
Akan tetapi, perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu tidak membeberkan detail sakit yang diderita Ammar Zoni.
Dokter Kamelia hanya menyebut mantan suami Irish Bella itu mengeluhkan bagian kakinya.
"Kakinya kebas," bebernya.
Selain itu, Dokter Kamelia juga merasa miris melihat keadaan Ammar Zoni di Nusakambangan.
Sebab, Ammar Zoni harus diborgol dan mata ditutup ketika hendak menjalani sidang.
