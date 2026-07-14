Dokter Kecantikan Anggi Aprilyani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Penistaan Agama

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (DPP TOPAN RI) resmi melaporkan seorang wanita bernama dr. Anggi Aprilyani M. Biomed AAM Dipl. CIBTAC., yang berprofesi sebagai seorang dokter kecantikan ke Polda Metro Jaya pada Minggu (12/7/2026).

Laporan tersebut diterima dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/5086/VII/2026/SKPT/Polda Metro Jaya.

Pelapornya adalah Benny Pardede, S.H., sebagai Ketua DPP Bidang Kerukunan Umat Beragama DPP TOPAN RI bersama Ketua Umumnya, Sumondang Simangunsong, S.H., M.H.

"Kami sudah secara resmi telah melaporkan yang bersangkutan atas dugaan tindak Pidana Penistaan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan atau Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ke Polda Metro Jaya," ujar Benny Pardede kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Benny Pardede mengaku pihaknya melaporkan dr. Anggi Aprilyani berdasarkan bukti video dalam konten yang diunggah di media sosial pada saat setelah masuk di dalam Gereja Katolik, kota Manchester, Inggris.

Dalam video tersebut, dr. Anggi Aprilyani selaku Terlapor mengatakan mau muntah ketika melihat kegiatan ibadah di Gereja Manchester tersebut.

"Kami menilai pernyataan tersebut diduga kuat telah menghina, menista serta melukai perasaan umat Katolik di seluruh dunia, khususnya umat Katolik yang ada di Indonesia," tegas Benny Pardede.

Apalagi, kata Benny Pardede, agama Katolik adalah merupakan salah satu dari beberapa Agama yang diakui di Indonesia.