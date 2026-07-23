Dokter Kejiwaan Ditemukan Meninggal di Hotel Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang dokter spesialis kejiwaan berinisial dr. WJS, Sp.KJ, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar Hotel Favor, Kecamatan Pekanbaru Kota, Rabu (22/7) siang.

Korban pertama kali ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Datar.

Penemuan jasad dokter spesialis tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah, mengonfirmasi bahwa korban telah menginap di hotel tersebut sejak awal pekan.

Menurut catatan reservasi, korban melakukan proses check-in pada Senin (20/7) malam sekitar pukul 23.02 WIB, dan sempat memperpanjang masa tinggalnya pada Selasa (21/7).

“Korban merupakan dokter di rumah sakit jiwa. Ditemukan setelah petugas hotel hendak mengingatkan waktu check-out pada Rabu sekitar pukul 13.25 WIB. Namun, saat pintu kamar diketuk tidak ada respons,” kata Anggi.

Petugas hotel kemudian mencoba membuka pintu, tetapi terkendala karena pintu dalam kondisi terkunci dari dalam.

Setelah bersama petugas engineering dan sekuriti berhasil membuka kamar, korban ditemukan dalam posisi duduk membungkuk di samping tempat tidur dan sudah tidak bernyawa.