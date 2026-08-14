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Dokter Komang Diduga Bertindak Kasar, Pacar Sendiri Sampai Memar

Dokter Komang Diduga Bertindak Kasar, Pacar Sendiri Sampai Memar
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Ilustrasi korban penganiayaan. Ilustrasi/foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Polresta Denpasar, Bali, sedang menangani kasus penganiyaan yang diduga melibatkan seorang dokter berinisial I Komang AAP (32).

Korban kasus itu adalah perempuan bernama Ni Made ADA (25) yang notabene kekasih Dokter Komang.

Tindak penganiayaan itu sempat viral di media sosial. Korban pun melaporkan terduga pelaku ke Polresta Denpasar.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan kasus kekerasaan itu terjadi pada dini haru.

"Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin (10/8) sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Soka, Gang Kertapura VB, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur," ujar Iptu I Gede seperti diberitakan JPNN Bali, Jumat (14/8/2026).

Insiden tersebut bermula ketika korban dan terlapor terlibat cekcok. Namun, pertengkaran mulut itu kian tak terkontrol.

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Emosi yang tak terkendali membuat dr. Komang melakukan kekerasan menggunakan tangannya. Akibatnya, korban mengalami luka fisik.

Terdapat luka memar pada wajah, benjolan di kepala, lebam di mata sebelah kiri, tangan kiri, dan punggung Ni Made.

Polresta Denpasar, Bali, sedang menangani kasus penganiyaan yang diduga melibatkan seorang dokter berinisial I Komang AAP.

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