Dokter Richard Lee Akhirnya Ditahan di Rutan, Begini Penampilannya

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee akhirnya ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Jumat (6/3) malam.

Dia dinilai menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan ada dua dasar alasan penahanan Richard Lee.

"Pertama, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut, tersangka 'live' pada akun TikTok," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Alasan kedua, Richard Lee juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas.

"Atas dasar hal tersebut, terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada pukul 21.50 WIB di rutan Polda Metro Jaya," jelasnya.

Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, sebelum dilakukan penahan, Richard Lee telah diperiksa mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, terdapat 29 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terhadap YouTuber sekaligus dokter kecantikan itu.