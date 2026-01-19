menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Dokter Richard Lee Batal Diperiksa Hari Ini, Polisi Beri Penjelasan

Dokter Richard Lee Batal Diperiksa Hari Ini, Polisi Beri Penjelasan

Dokter Richard Lee Batal Diperiksa Hari Ini, Polisi Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemeriksaan Dokter Richard Lee di Polda Metro Jaya yang rencana dilakukan pada Senin (19/1) terpaksa ditunda.

Penyidik Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan lantaran karena kondisi Richard Lee belum sehat.

"Info dari penyidik, yang bersangkutan minta penundaan karena kondisi masih kurang fit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (19/1).

Baca Juga:

Pihak kepolisian belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Richard Lee.

Penyidik bakal menginformasikan kembali terkait pemanggilan selanjutnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berencana memeriksa kembali Dokter Richard Lee pada Senin (19/1).

Baca Juga:

Richard Lee merupakan tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan.

"Setelah kami konfirmasi kepada rekan-rekan penyidik, pemeriksaan terhadap saudara dokter inisial RL itu akan dijadwalkan tanggal 19 Januari 2026," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak, Jumat (9/1).

Pemeriksaan Dokter Richard Lee di Polda Metro Jaya yang rencana dilakukan pada Senin (19/1) terpaksa ditunda.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI