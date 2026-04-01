Dokter Richard Lee Masih di Tahanan, Begini Kondisinya
Rabu, 01 April 2026 – 13:13 WIB
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus kreator konten, Dokter Richard Lee masih ditahan di Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Dokter Richard Lee, Abdul Ad-Haji Talaohu pun mengungkap kondisi terkini dari kliennya.
"Baik, sehat," kata Abdul Ad-Haji Talaohu dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
Menurutnya, Dokter Richard Lee dalam keadaan baik-baik saja di tahanan.
Kuasa hukum menyebut Richard Lee selama di tahanan memilih fokus beribadah.
"Dia fokus banyak membaca dan ibadah juga," jelasnya.
Abdul Ad-Haji Talaohu kemudian menyampaikan perihal masa penahanan Dokter Richard Lee.
Menurutnya, pihak kepolisian memperpanjang masa penahanan Richard Lee hingga beberapa pekan ke depan.
BERITA TERKAIT
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Sakit Gigi, Dude dan Alyssa Diperiksa Polisi
- Kuasa Hukum Ungkap Kabar Terkini Dokter Richard Lee
- 3 Berita Artis Terheboh: Suami Clara Shinta Tersandung Gosip, Marshrel Nyaris Meninggal
- Berkas Perkara Dokter Richard Lee Dilimpahkan ke Kejati Banten, Polisi Perpanjang Penahanan
- Alasan Polisi Perpanjang Masa Penahanan Richard Lee
- Dokter Richard Lee Masih Ditahan, Tidak Ada Perlakuan Khusus