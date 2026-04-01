Dokter Richard Lee Masih di Tahanan, Begini Kondisinya

Dokter Richard Lee Masih di Tahanan, Begini Kondisinya

Richard Lee dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus kreator konten, Dokter Richard Lee masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Dokter Richard Lee, Abdul Ad-Haji Talaohu pun mengungkap kondisi terkini dari kliennya.

"Baik, sehat," kata Abdul Ad-Haji Talaohu dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Menurutnya, Dokter Richard Lee dalam keadaan baik-baik saja di tahanan.

Kuasa hukum menyebut Richard Lee selama di tahanan memilih fokus beribadah.

"Dia fokus banyak membaca dan ibadah juga," jelasnya.

Abdul Ad-Haji Talaohu kemudian menyampaikan perihal masa penahanan Dokter Richard Lee.

Menurutnya, pihak kepolisian memperpanjang masa penahanan Richard Lee hingga beberapa pekan ke depan.

