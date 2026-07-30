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Dokter Richard Lee: Saya Sudah Lama Enggak Ketemu Anak-anak

Dokter Richard Lee: Saya Sudah Lama Enggak Ketemu Anak-anak
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Richard Lee dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya.

Dia belum bisa berjumpa lantaran masih menjalani proses hukum terkait kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan terkait produk kecantikan.

Setelah ditahan di Polda Metro Jaya, Richard Lee kini mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.

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"Saya cuma membandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, Amerika, disidang terlebih dahulu, ditentukan bersalah, baru ditahan atau ditangkap. Cuma di Indonesia menurut saya gokil sih, luar biasa," kata Dokter Richard Lee dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

YouTuber sekaligus dokter kecantikan itu merasa kehilangan banyak waktu dengan keluarga.

Oleh sebab itu, Dokter Richard Lee merasa sangat merindukan anak-anaknya di rumah.

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"Saya sudah lama enggak ketemu dengan anak-anak saya," bebernya.

Meski bakal tetap mematuhi proses hukum yang berlaku, Dokter Richard Lee tidak bisa menutupi kesedihannya.

Dokter Richard Lee mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya. Dia belum bisa berjumpa lantaran masih menjalani proses hukum terkait kasus...

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