Dokter Richard Tidak Sehat

jpnn.com - JAKARTA – Dokter Richard Lee menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan, pada Rabu (7/1).

Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan terhadap dr. Richard Lee karena kondisinya tidak sehat.

"Pada pukul 22.00 WIB, saudara RL merasa kurang enak badan dan dari pihak penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (8/1) dini hari.

Reonald menjelaskan pihak penyidik juga telah mengajukan sebanyak 73 pertanyaan dari total keseluruhan 85 pertanyaan.

"Nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan atau nanti akan dijadwalkan dikemudian hari," katanya.

Dia menjelaskan bahwa belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena hingga pada saat ini masih kooperatif.

"Yang bersangkutan juga masih bersedia kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik," ucap Reonald.

Reonald menambahkan pemeriksaan tersangka telah dilakukan pada Rabu (7/1) sejak pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB.