Dokter Spesialis Anak Mengingatkan Soal Cermat Memilih Susu Formula

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tingginya angka masalah kesehatan gigi anak di Indonesia, cara orang tua memilih susu formula mulai dituntut lebih cermat.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan sekitar 93% anak mengalami karies gigi—angka yang tak bisa lagi diabaikan.

Pola konsumsi, termasuk asupan susu harian, menjadi salah satu faktor yang ikut berperan.

Kini, memilih susu formula tak cukup hanya mengandalkan klaim di bagian depan kemasan.

Janji seperti “tinggi kalsium” atau “dukung imunitas” memang menarik, tetapi bukan itu yang paling menentukan.

Yang lebih penting justru terletak pada daftar komposisi—bagian yang sering luput diperhatikan.

Dokter spesialis anak, dr. Reza Fahlevi, Sp.A(K), mengingatkan agar orang tua mulai membaca label secara utuh.

"Urutan bahan dalam komposisi mencerminkan jumlah terbesar dalam produk," kata Reza dalam keterangannya, Rabu.